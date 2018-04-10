Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за первые три месяца 2018 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили в России шесть терактов. Среди них — атаки на избирательные участки в Ингушетии и Башкирии и на торговый центр в Саратове.

Одновременно с этим на заседании Национального антитеррористического комитета сообщили о трех совершенных преступлениях террористической направленности: в Дагестане, Хабаровском крае и Сахалинской области. О каких именно инцидентах идет речь, не уточняется.

Всего с начала 2018 года в России задержали 189 и нейтрализовали еще 15 бандитов и их сообщников. Кроме того, удалось пресечь деятельность 12 законспирированных террористических ячеек.

Источник: ТАСС