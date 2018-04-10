Министерство финансов предложило с 1 июля снизить порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов до 500 евро. Ранее это планировалось сделать с 2019 года.

Также Минфин выступил за ускоренный ввод пошлин на интернет-покупки дороже 200 евро. Эти изменения намерены перенести с 2020 года на начало 2019 года.

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров, приобретенных на иностранных онлайн-площадках, составляет тысячу евро в месяц.

В октябре «Почта России» предложила правительству постепенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с тысячи до 50 евро. В свою очередь, власти рассматривали возможность снижения порога сразу в 50 раз — до 20 евро.

Источник: Правительство России