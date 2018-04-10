Министерство культуры поручило комиссару российского павильона на Венецианской биеннале Семену Михайловскому уделить особое внимание содержанию работ из-за обострения отношений России и Запада.

Сейчас очень сложная международная ситуация — просьба уделить особое внимание тому, чтобы на биеннале не было антироссийских выступлений, акций, произведений. Особое внимание тому, что там будет происходить. Поскольку ситуация сложная, мы получаем ориентировки от МИДа об особой бдительности Владимир Аристархов, первый замминистра культуры

«Дело Скрипаля говорит о том, что наши партнеры не остановятся ни перед чем: любые провокации, лишь бы они имели антироссийскую направленность», — подчеркнул Аристархов.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Решение о высылке дипломатов поддержали и другие страны Запада.

Источник: РИА «Новости», ТАСС