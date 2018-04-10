Mail.Ru Group запустила сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств с доставкой в выбранную пользователем аптеку.

На онлайн-витрине доступны лекарства, витамины, БАДы, медицинские приборы, косметика и детские товары. Минимальная сумма заказа составляет 300–500 рублей, доставку обещают осуществлять на следующий день. Оплатить покупку можно при ее получении в аптеке.

Сейчас к сервису подключено больше 40 тысяч аптек в большинстве регионов России. В будущем холдинг планирует расширить список партнеров, а также добавить возможность выбрать товар из имеющихся в наличии.

Источник: представители сервиса