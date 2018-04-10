Власти Москвы утвердили семь новых площадок для строительства жилья по программе реновации.

Две площадки располагаются в Бескудниковском районе, по одной — в Головинском, Тимирязевском, Нагорном, Восточном районах и в Марфине. Здесь построят 11 домов на 939 квартир для 2,4 тысячи человек.

Кроме того, один участок в Царицыне исключили из списка из-за обременений по инженерным коммуникациям. Таким образом, в перечень стартовых площадок для реновации теперь входят 242 участка, где построят 533 дома. Этот список могут дополнить еще примерно 100 площадками, 20 из которых планируют подобрать в ближайшие два месяца.

Также городские власти выбрали 11 экспериментальных кварталов, которые спроектируют при помощи BIM-технологии, предполагающей создание компьютерной 3D-модели строящегося здания. Один из таких кварталов находится в Солнцеве, отметил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Ранее The Village рассказывал о первых жертвах реновации и о том, как выглядит первый дом для переселенцев.

Источники: РИА «Новости», ТАСС