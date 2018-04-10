Экраны iPhone 8, замененные не в официальных сервисах Apple, оказались несовместимы с последним обновлением операционной системы iOS 11.3. Об этом рассказал гендиректор одного из сторонних сервисов Injured Gadgets Аакшай Крипалани.

Владельцы смартфонов жаловались, что после замены экраны устройства перестали реагировать на прикосновения пальцев. Из-за того, что новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов, компания Крипалани оформила уже две тысячи возвратов.

Подобная проблема наблюдалась в 2017 году у пользователей iPhone 7. Тогда после появления жалоб Apple оперативно исправила ошибку.

Накануне Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. С 10 апреля смартфоны можно заказать в онлайн-магазине компании.

Источник: «Медуза»