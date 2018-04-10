Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов обвинил главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина в неисполнении обязанностей председателя призывной комиссии.

По словам комиссара, Яшин посетил лишь три заседания комиссии из 15, поэтому вместо него обязанности главы призывной комиссии фактически исполнял депутат Михаил Бирюков. При этом Щепилов отметил, что новый состав комиссии согласовал сам Яшин.

В ответ глава Красносельского муниципалитета обвинил комиссара во лжи. Яшин заявил, что всегда ответственно относился к своим обязанностям и свою замену Бирюковым он не согласовывал. В свою очередь, Бирюков подтвердил, что назначение главой призывной комиссии стало для него сюрпризом, поскольку по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель.

«Я знаю, что с заседаний призывных комиссий идет прямая трансляция в мэрию Москвы и в военный комиссариат города Москвы. Я понимаю, что возможно для высоких чинов видеть каждую неделю на экранах телевизоров Яшина не самое большое удовольствие», — пояснил Бирюков.

Ранее Сергей Собянин отстранил Илью Яшина от руководства районной призывной комиссией.

Илья Яшин возглавляет Красносельский район, в котором осенью 2017 года большинство голосов получили оппозиционные депутаты. Также он неоднократно критиковал политику Собянина и его подчиненных.

Источники: «Эхо Москвы», Илья Яшин, Михаил Бирюков