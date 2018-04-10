Госдума продолжила работу над законопроектом о введении государственного контроля над Российским Красным Крестом, начатую еще в 2015 году.

Согласно документу, выбирать главу организации будут члены попечительского совета, которых, в свою очередь, назначит президент. Необходимость принятия закона объясняют тем, что сейчас деятельность РКК никак не регулируется.

«Россия является единственной страной, в которой не принят закон о Красном Кресте, хотя, подписав международные конвенции, страна взяла на себя такое обязательство», — рассказал глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов. Пока что на РКК распространяется законодательство об общественных объединениях.

Предполагается, что, помимо правового положения, документ также определит функции РКК, а также назначит порядок его управления и финансирования. Контролировать работу организации планирует Минздрав. Кроме того, РКК должен ежегодно отчитываться перед профильными министерствами. При этом членство РКК в международном движении хотят сохранить.

Однако, по мнению противников документа, став государственным, РКК утратит независимость, после чего его исключат из международного движения. Тогда Россия станет единственной страной мира, где не представлено краснокрестное движение.

В Международной федерации обществ Красного Креста считают необходимым законодательное регулирование работы РКК на условиях независимости.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» кемеровское отделение Российского Красного Креста объявило сбор пожертвований пострадавшим. Организация до сих пор не объявила, как распределит полученные 126 миллионов рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Коммерсантъ»