«Яндекс» в экспериментальном режиме запустил сервис вопросов и ответов «Яндекс.Знатоки». Пользователи могут задать вопрос, на который им ответят другие участники.

Обсуждения разделены на темы, среди которых значатся: «Общество, история, политика», «Бизнес и право», «Путешествия и география», «Мода и стиль», «Искусство и культура», «Компьютеры, электроника, интернет», «Работа и карьера». Сервис полезен и в учебе: здесь помогают с точными науками, языками и гуманитарными дисциплинами.

Пользователи могут оценивать вопросы и ответы сервиса, а также жаловаться на них. В ленте запросы будут ранжироваться в зависимости от рейтинга. Есть и функция подписки на интересные темы, вопросы или знатоков. Тогда пользователь будет получать уведомления о новых публикациях.

Источник: vc.ru