Европейские производители предупредили российских ретейлеров о росте цен на электронику и бытовую технику на 5–10 %. Это произойдет, если «до конца недели курс рубля не вернется к прежним значениям», считают эксперты.

Информацию уже подтвердили в «Эльдорадо» и «М.Видео». Цены намерены повысить производители смартфонов, ноутбуков и другой цифровой электроники, однако конкретные бренды пока не называются.

Товарных запасов техники в России хватит на 1-2 месяца, поэтому еще есть время закупиться по старым ценам с предвыборным курсом рубля. Потом снова станем жить с "более лучшими ценами". Для начала рост будет 5-10%, далее по обстоятельствам. Готовьтесь — Дмитрий Рябинин (@dryab) 10 апреля 2018 г.

«„М.Видео“ делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведет переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отметили в компании.

«Евросеть» прогнозирует рост цен позже: «Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев».

В первую очередь стоит ожидать рост цен на смартфоны и компьютеры, так как их покупают в меньшем объеме, считают в Candy Hoover Group. Рост цен на бытовую технику ожидают в течение одного-двух месяцев.

Накануне из-за новых антироссийских санкций курс евро превысил 72 рубля, обновив максимум с августа прошлого года. А сегодня, 10 апреля, биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года и достигли 62,5 и 77,06 рубля соответственно.

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Источник: TJ