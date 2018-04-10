Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля
Европейские производители предупредили российских ретейлеров о росте цен на электронику и бытовую технику на 5–10 %. Это произойдет, если «до конца недели курс рубля не вернется к прежним значениям», считают эксперты.
Информацию уже подтвердили в «Эльдорадо» и «М.Видео». Цены намерены повысить производители смартфонов, ноутбуков и другой цифровой электроники, однако конкретные бренды пока не называются.
«„М.Видео“ делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведет переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отметили в компании.
«Евросеть» прогнозирует рост цен позже: «Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев».
В первую очередь стоит ожидать рост цен на смартфоны и компьютеры, так как их покупают в меньшем объеме, считают в Candy Hoover Group. Рост цен на бытовую технику ожидают в течение одного-двух месяцев.
Накануне из-за новых антироссийских санкций курс евро превысил 72 рубля, обновив максимум с августа прошлого года. А сегодня, 10 апреля, биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года и достигли 62,5 и 77,06 рубля соответственно.
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Источник: TJ
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