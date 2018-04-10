Проект информационной и психологической поддержки семьи Family Tree объявил сбор средств на учебный фильм о детской безопасности «Один в городе». Съемки пройдут при участии поискового отряда «Лиза Алерт».

Авторы расскажут детям о безопасности в городе, а родителям — как отпускать ребенка на прогулку одного.

Собранные деньги пойдут на аренду оборудования, оплату работы съемочной группы и монтажа фильма.

Фильм «Один в городе» станет первым в цикле учебных фильмов для детей и родителей. В планах авторов рассказать также о безопасности на природе, поведении при чрезвычайных ситуациях, основах первой помощи, интернет-безопасности, наркотиках, школе и сексе. Вторую инструкцию «Безопасность в природной среде» планируется выпустить к осени этого года.

Поддержать проект можно здесь.

В России ежегодно теряются более 50 тысяч детей. По данным МВД, еще 20 тысяч попадают в ДТП, а более 30 тысяч детей становятся жертвами преступников.

Ранее The Village рассказывал о правилах детской безопасности и необходимых для каждого ребенка гаджетах.

Источник: создатели фильма