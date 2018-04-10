Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Бойкот «Яндекс.Такси»

Водители в двух десятках городов решили бойкотировать заказы «Яндекс.Такси» из-за новых условий комиссии. Теперь таксисты отдают посредникам до 30 % от суммы каждого заказа. В «Яндекс.Такси» заявили, что бойкот на работе сервиса никак не отразился.

Дефицит продуктов

Торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» предупредили о возможном дефиците продуктов. Связано это с тем, что только половина поставщиков готова работать в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Если компании не успеют перейти на электронный документооборот до 1 июля, их продукцию не допустят до продажи.

Государственный Красный Крест

Госдума разрабатывает законопроект, устанавливающий госконтроль над Российским Красным Крестом. Сейчас на РКК распространяется законодательство об общественных объединениях. В случае принятия документа, РКК утратит независимость, из-за чего его исключат из международного движения, считают эксперты.

Расширение географии реновации

Власти Москвы утвердили еще семь площадок для строительства жилья по программе реновации. Выбранные территории находятся в Бескудниковском, Головинском, Тимирязевском, Нагорном, Восточном районах и в Марфине. Всего здесь смогут расселить 2,4 тысячи человек.

Подорожание техники

Российских ретейлеров предупредили о росте цен на электронику и бытовую технику на 5–10 %. Это может произойти, если курс рубля до конца недели не укрепится. Речь идет в первую очередь о повышении цен на смартфоны и ноутбуки. В течение одного-двух месяцев может подорожать также бытовая техника.

Первая гроза

Во вторник, 10 апреля, в Москве и области обещали первую в этом сезоне грозой. По данным синоптиков, этот день также стал самым теплым на этой неделе. Воздух прогрелся до плюс 18–20 градусов, что соответствует майским показателям.