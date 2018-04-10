Московские аэропорты временно закроют на время репетиций Парада Победы 11 и 13 апреля.

С 10:40 до 11:10 будет недоступно воздушное пространство в районах аэропортов Внуково и Остафьево. В период с 10:45 до 11:05 работу прекратят аэропорты Домодедово и Жуковский. Шереметьево будет работать в обычном режиме.

Об изменениях в работе уведомили авиакомпании, сотрудничающие с перечисленными аэропортами. В корпорации по организации воздушного движения пообещали обеспечить безопасность полетов и свести к минимуму задержки рейсов. «В прошлые годы задержки, связанные с репетициями Парада, в московских аэропортах были крайне незначительны или отсутствовали», — напомнили в службе.

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Источник: «Москва»