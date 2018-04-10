На юго-востоке Москвы в этом году благоустроят парк «Усадьба Люблино».

Во время работ здесь облагородят прогулочные дорожки и набережную, на которой установят скамейки и лежаки. Кроме того, к Люблинскому пруду сделают удобный спуск, а старую лодочную станцию отремонтируют. Также в парке появятся причалы и смотровая площадка. У пруда можно будет и порыбачить — для этого у воды установят 14 мостков.

Согласно проекту, территория усадьбы Люблино и природа парка сохранятся. Центральную часть ждут сразу несколько открытий. Помимо амфитеатра, здесь установят танцевальную площадку, шахматный павильон, а также зону для свадеб и мероприятий. На озелененной цветниками и деревьями территории разместят, в том числе, беседки и качели.

Западную часть же отвели под спортивную зону с многофункциональными площадками, теннисными кортами, катком и детской зоной. Входы в парк во время обновления сделают в одной стилистике: их отделают натуральными материалами.

Источник: сайт мэрии Москвы