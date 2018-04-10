Британское издание The Guardian опубликовало список новых музеев и галерей в Европе, которые необходимо посетить.

В рейтинг из 13 мест попал и московский музей — Центр Гиляровского, открывшийся в декабре 2017 года как пятый филиал Музея Москвы.

Центр находится в историческом особняке в Столешниковом переулке. Помимо выставок здесь проходят экскурсии, театральные постановки, лекции и мастер-классы. В планах музея — открыть книжный магазин-читальню, коворкинг, школу городской журналистики и кинозал.

В список вошли также музеи Парижа, Копенгагена, Афин, Амстердама, Белграда, Стокгольма и Будапешта.

Источник: Guardian