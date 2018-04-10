В пойме реки Битцы, рядом со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» до конца года благоустроят рельефный парк.

Территорию парка разделят на три маршрутные зоны в соответствии с его трехъярусным строением. На нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с мостиками и шезлонгами. Пешеходные мостики через реку также реконструируют. Вторая зона станет спортивной — здесь разобьют дорожки для велосипедистов, скандинавской ходьбы, катания на самокате и бега, а зимой проложат лыжные трассы. Верхнюю часть парка отведут для выгула собак.

Детская зона расположится в юго-восточной части парка. Дети смогут покататься тут на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на интерактивных стендах.

Западную часть займет спортивная зона, где установят специальные тренажеры для пожилых людей. Здесь же появятся футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и стритбола. А расположенный неподалеку склон в зимнее время приспособят для катания на тюбингах и санках.

Достопримечательностью парка станет амфитеатр в северо-западной части парка. Тогда как смотровая площадка откроется у главного входа в парк. Озеленят территорию, помимо деревьев и кустарников, прибрежными и луговыми цветами.

Источник: сайт мэрии Москвы