В 2018 году в Параде Победы на Красной площади в Москве впервые примут участие военные роботы «Уран-6» и «Уран-9». Они уже прибыли в Алабино для участия в репетициях.

Робототехнический комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования заселенных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он уже использовался российскими саперами в Сирии и на Северном Кавказе.

В свою очередь, «Уран-9» разрабатывался для ведения разведки, огневой поддержки войск и уничтожения танков. Робот способен поражать цели на расстоянии до пяти километров днем и до трех километров ночью. В его арсенале есть автоматическая пушка, пулемет, реактивные огнеметы и противотанковые ракеты.

Всего в параде 2018 года задействуют 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.

Источник: «Интерфакс»