Московский метрополитен запустил пилотный проект «Экскурсовод в метро», в рамках которого аккредитованные специалисты будут проводить туры по станциям.

Желающие вести экскурсии должны подтвердить знания истории метро и особенностей его работы. Сдать экзамен можно в учебном центре метрополитена, здесь же предлагается пройти трехдневный учебный курс. На занятиях расскажут об истории метро, работе станций в случае ЧС и пассажирских перевозках.

Для аккредитованных гидов создадут личные кабинеты на сайте метро: здесь они разместят информацию о ближайших встречах. К турам уже допустили 20 специалистов, чья аккредитация действует в течение года. Участвовать в одной экскурсии могут до 20 человек.

Запись на курсы или экзамен доступна на сайте метро. В заявке необходимо указать контакты, информацию об образовании, в том числе связанном с туризмом, а также рассказать о знании иностранных языков и опыте работы в качестве экскурсовода. Стоимость трехдневного курса и экзамена составляет около 5 тысяч рублей, а одного экзамена — около полутора тысяч.

Источник: сайт мэрии Москвы