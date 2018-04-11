Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

По словам политика, он хочет изменить «варварскую» систему, созданную нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным и «Единой Россией». Среди проблем города он обозначил коррупцию, «мафию» в сфере ЖКХ и уничтожение памятников архитектуры.

«Всей своей деятельностью я стараюсь доказать, что можно быть нормальным честным чиновником и приносить людям пользу. Победа на выборах мэра позволит мне получить полномочия, достаточные для проведения общегородских качественных реформ», — пояснил Яшин.

Источник: Илья Яшин