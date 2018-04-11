Компания «Цифровое телевидение», управляющая каналами ВГТРК и «Ростелеком», в начале лета запустит канал Fan с аниме и мультипликацией.

Fan приобретет права на трансляцию анимации из Японии, Китая, Кореи и США, позже программу могут разнообразить и отечественным контентом в жанре fantastic animation. Среди уже известных студий: Ghibli Хаяо Миядзаки, Bones, Toei Animation, Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa и американские Marvel, Sony Pictures, Warner Bros. Программу будут постоянно пополнять новинками. Многие картины покажут в России впервые.

Fan будет доступен в базовых пакетах операторов платного ТВ. «ЦТВ искала контент очень лояльный молодой аудитории, которую мы еще не покрываем. Аниме, фильмы и сериалы в жанре рисованного фэнтези как раз имеют такую аудиторию, но в основном контент, который они смотрят, пиратский и пиратским образом озвучен, и эта ниша не закрыта медийными продуктами», — объяснили идею создания канала.

Источник: «Коммерсантъ»