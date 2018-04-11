Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил стратегию развития России с 2018-го до 2024 года по семи ключевым направлениям.

Основным приоритетом в ЦСР считают обеспечение достойного уровня жизни россиян. Достигнуть этого предлагается через качественное образование и медицину. Кроме того, у каждого россиянина должна быть возможность для предпринимательства, считают эксперты. В планах на ближайшие шесть лет — развитие городов, регионов, а также совершенствование системы госуправления. Больше внимания хотят уделять, помимо названного, защите населения от внешних и внутренних угроз, а также достижениям в сфере технологий и мировой экономике.

Среди конкретных инициатив центра — введение персонального медсопровождения для пациентов с хроническими заболеваниями. К 2024 году им также облегчат доступ к труднодоступным препаратам.

В школах, колледжах и вузах тем временем могут появиться уроки, на которых обучающимся расскажут, как открыть свой бизнес. Также ЦСР предлагает устанавливать зарплату чиновников в зависимости от достигнутого результата. С этой целью в России намерены создать Центр эффективности госуправления.

«Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше», — следует из доклада центра. Аналитики считают, что выполнение предложенного поможет «многое наверстать».

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин также озвучил задачи до 2024 года. В их числе — увеличение подушевого ВВП в полтора раза, стабилизация социальных расходов государства, поддержка урбанизации и ипотечного бума, поощрение самозанятости, повышение нормы инвестиций и развитие здравоохранения.

Источник: РИА «Новости»