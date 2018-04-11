Московский зоопарк собирается открыть в Подмосковье центр дожития онкобольных домашних питомцев и кладбище для зверей.

По словам главы Московского зоопарка Светланы Акуловой, хоспис расположится на территории центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Там уже построили крематорий. В случае одобрения проекта властями его реализуют в формате государственно-частного партнерства уже к 2020 году.

«Человек сможет остаться рядом со своим питомцем, а животное — получить качественную медицинскую помощь», — пояснила Акулова, уточнив, что услуга будет платной. Предполагается, что центр сможет принимать животных со всей страны. В дальнейшем аналогичный хоспис может открыться и для лошадей.

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Источник: «Москва»