Сезонный всплеск пыльцевой аллергии в Москве ожидается после 15 апреля. Такие данные привел главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура.

В связи с сезоном аллергии специалист рекомендует аллергикам не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе. Ранее такой мониторинг запустил сервис «Яндекс.Погода».

«Пыльцевой мониторинг нужен с научной, исследовательской точки зрения, но пациентов с пыльцевой аллергией это может запутать. Не стоит, ориентируясь на календарь пыления, менять свою терапию», — пояснил Пампура.

The Village рассказывал о людях, которые уезжают из Москвы, чтобы переждать сезон аллергии в других городах и странах.

Источник: агентство «Москва»