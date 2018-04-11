ФИФА и торговые сети начнут сообща выявлять контрафактную продукцию с символикой чемпионата мира по футболу.

Таким образом, сообщили в федерации, болельщиков защитят от покупки «сомнительных, низкокачественных товаров неизвестного происхождения». Декларацию о сотрудничестве уже подписали «Ашан», «Азбука вкуса», «Билла», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Метро» и региональные сети.

В рамках борьбы с контрафактом Роскомнадзор уже ограничил доступ к семи сайтам, которые продавали продукцию с поддельной символикой. Доступ восстановят, когда создатели сайтов исправят указанные нарушения.

Всего же ведомство внесло в единый реестр запрещенной информации 232 ресурса с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу.

Источник: агентство «Москва»