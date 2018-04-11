Пользователи соцсетей — о предстоящей «коронации» Путина
Инаугурация избранного президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Об этом объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за последние шесть лет. Он также напомнил, что после инаугурации кабинет министров сложит свои полномочия.
Одновременно с этим президент США Дональд Трамп предупредил Россию, что американские военные направят в Сирию свои ракеты. Это спровоцировало очередной скачок курса рубля в сторону понижения. В результате курс доллара на Московской бирже подскочил до 65 рублей.
Происходящее спровоцировало пользователей соцсетей на шутки о неуместности предстоящей инаугурации Путина. Также они вспомнили о советах по обустройству бомбоубежища, которыми после обострения отношений между Россией и США поделился телеканал «Россия 24».
Некоторые пользователи также удивились, что инаугурацию Путина не назначили на 9 мая.
Кроме того, в соцсетях усомнились, что Путина можно назвать избранным президентом России.
Источник: Twitter
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