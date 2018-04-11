Инаугурация избранного президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Об этом объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за последние шесть лет. Он также напомнил, что после инаугурации кабинет министров сложит свои полномочия.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп предупредил Россию, что американские военные направят в Сирию свои ракеты. Это спровоцировало очередной скачок курса рубля в сторону понижения. В результате курс доллара на Московской бирже подскочил до 65 рублей.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Происходящее спровоцировало пользователей соцсетей на шутки о неуместности предстоящей инаугурации Путина. Также они вспомнили о советах по обустройству бомбоубежища, которыми после обострения отношений между Россией и США поделился телеканал «Россия 24».

Скоро коронация. Непростое дело. Не отвлекай — Alexandr Plutt (@plalex) 11 апреля 2018 г.

Постойте, у Путина же инаугурация 7 мая. Какая война, вы чо?

Хотя... Инаугурацию же можно провести и на руинах Вашингтона (Округ Колумбия). — Шкипера твиттер (@sailormofo) 11 апреля 2018 г.

возможно уже не понадобится инаугурация))) — Amfiaray (@mfiaray) 11 апреля 2018 г.

Чота я не поняла,какая инаугурация Путина 7 мая?



Разве к тому времени пиздец всему живому ещё не настанет?! — Марина Молчанова (@molchalyga) 11 апреля 2018 г.

Говорят инаугурация пройдет в бомбоубежище, в горах Алтая. — БедаревВалерий (@bedarev66) 11 апреля 2018 г.

Некоторые пользователи также удивились, что инаугурацию Путина не назначили на 9 мая.

лол, какое совпадение.

7 мая инаугурация, 8-9 парады и все вот это вот.

прям хорошо, Владимир Владимирович!

приходите на похороны рубля. — большое гнездо для кукухи (@rotateyounahuyu) 11 апреля 2018 г.

почему не 9-го мая? если была бы 9-го мая - то тогда можно было бы с парадом совместить. и не было столько вопросов, почему во время инаугурации столько военной техники на улице... ну и опять же - скрепно. — st-allex (@st_allex) 11 апреля 2018 г.

потому что скоро у нас будет новый национальный праздник, 7мая-день очередной коронации президента В.В.Путина — Дефорест (@deforest411) 11 апреля 2018 г.

хех.. лозунг "можем повторить" можно будет не переписывать..)) — st-allex (@st_allex) 11 апреля 2018 г.

Надо 9-го! По пустой Москве на танке! — Смекаешь? (@drum_new) 11 апреля 2018 г.

Можно еще верхом на искандере)) — alex_0725 (@alexalkhov) 11 апреля 2018 г.

Кроме того, в соцсетях усомнились, что Путина можно назвать избранным президентом России.

Пожалуйста, пишите "избранного", в кавычках.

Все же прекрасно знают, что никаких выборов не было и в Кремле сидит узурпатор, ни разу не легитимный. — Попов Станислав (@stanislavpoopv) 11 апреля 2018 г.

Да, надо писать: "человек, называющий себя избранным президентом РФ" — деградация и маразм📖 (@MelissaBrillian) 11 апреля 2018 г.

"Вы мой король? Я вас не выбирал!" — Fonseverein (@fonseverein) 11 апреля 2018 г.

Источник: Twitter