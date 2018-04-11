В парках Москвы появятся площадки для занятий необычными видами спорта.

Например, в парке Олимпийской деревни открылся первый в России лыжероллерный клуб для взрослых и детей. А в парке «Фили» начался набор в школу футбольного фристайла. Профессионалы научат подростков в возрасте от 12 лет трюкам и техникам контроля мяча. Любителей «Звездных войн» приглашают в школу саберфайтинга, где пройдут бои на световых мечах. Участвовать в них могут желающие с 8 до 12 лет.

В усадьбе Воронцово тем временем можно попробовать ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах. Здесь же, на Большом Воронцовском пруду, гостям дадут погрести на лодках или покататься на катамаранах. Летом парк устраивает мастер-классы по рисованию мультфильмов от художников-аниматоров ВГИКа.

Обучиться нахлысту (разновидности рыбной ловли на искусственную приманку) можно на пляже Левобережный в парке «Северное Тушино». После овладения ремеслом желающие смогут посоревноваться в дальности и точности заброса.

Кроме того, в арт-студии Бабушкинского парка регулярно проходят уроки мурала — живописи на зданиях. Освоить современное искусство предлагает и Перовский парк. На занятиях по битбоксу ученикам расскажут, как строить простейшие ритмы в различных стилях музыки. Здесь же обучат специальной технике дыхания, которая позволяет исполнять длинные композиции без больших пауз.

Летом в Перовском парке стартует проект по огородничеству «Дача в большом городе». Желающие посадят на клумбах овощи и лекарственные травы, а в конце сезона соберут урожай. В качестве альтернативы руководство парка предлагает курсы ландшафтного дизайна. Каждую неделю здесь организуют бесплатные творческие мастер-классы, в их числе — бумагопластика, квиллинг, декупаж, рисование, арт-песочница, аппликация и каллиграфия.

Источник: ТАСС