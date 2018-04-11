Роскомнадзор заблокировал 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых онлайн-рацией Zello. Таким образом ведомство реализует меры по ограничению доступа к приложению.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что включение доменов Google в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов. Однако, как рассказал «Коммерсанту» руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк, заблокированные IP-адреса могут использоваться сторонними сайтами и приложениями, из-за чего пользователи рискуют остаться без доступа к таким ресурсам.

«Затронет не всех и не сразу, но что-то гарантированно перестанет работать»,— подтвердил изданию глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Ранее Zello отказалась от использования сервисов Amazon для обхода блокировок в России.

Онлайн-рацию Zello заблокировали в России в апреле 2017 года за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Сервис пользуется особой популярностью среди дальнобойщиков, в том числе среди участников акций протеста против системы «Платон».

Источник: «Интерфакс»