IKEA откроет в московском торговом центре «Авиапарк» первый в России магазин компактного формата.

Торговая площадь магазина составит более 300 квадратных метров, на которых расположится дизайн-студия с основным упором на проектирование кухни и систем хранения, а также пункт приема заказов из интернет-магазина IKEA. Доставку покупок компания будет осуществлять на дом.

«Дизайн-студия IKEA — это следующий после открытия интернет-магазина важный шаг по созданию системы многоканальных продаж. Он представляет первый из целого ряда новых форматов, которые мы планируем протестировать в Москве и в других городах», — пояснил представитель компании Игорь Кисиль.

Новый магазин IKEA откроется в конце мая на втором этаже «Авиапарка» в зоне товаров для дома.

Источник: представители «Авиапарка»