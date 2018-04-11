Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Рост цен на одежду

Работающие в России магазины одежды и обуви предупредили о предстоящем увеличении цен из-за роста курса доллара и евро, которые второй день подряд обновляют максимумы с 2016 года. Тем временем стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара за баррель.

Блокировка доменов Google

Роскомнадзор заблокировал сотни IP-адресов и доменов Google, чтобы ограничить доступ к онлайн-рации Zello. По словам экспертов, заблокированные адреса могут использоваться сторонними сайтами и приложениями, которые рискуют столкнуться с проблемами своей доступности пользователям.

Мэрская кампания Яшина

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре. По словам политика, он хочет изменить «варварскую» систему, созданную нынешним градоначальником Сергеем Собяниным и «Единой Россией». Среди проблем города он обозначил коррупцию, «мафию» в сфере ЖКХ и уничтожение памятников архитектуры.

Проверка Утечки данных пассажиров метро

Роскомнадзор запросит у компании «МаксимаТелеком», предоставляющей доступ к Wi-Fi в московском метро, информацию о возможных нарушениях прав пользователей после сообщений об утечке персональных данных. Представители компании заявили о готовности предоставить ведомству все необходимые для проведения расследования сведения.

Обсуждение «коронации» Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что инаугурация избранного президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Одновременные угрозы со стороны Дональда Трампа и обвал курса рубля спровоцировали пользователей соцсетей на шутки о неуместности предстоящей «коронации».

Компактная IKEA

IKEA откроет в московском торговом центре «Авиапарк» первый в России магазин компактного формата. Здесь расположат дизайн-студию с упором на проектирование кухни и систем хранения, а также пункт приема заказов из интернет-магазина компании.

Телеканал с аниме

В начале лета в России запустят телеканал Fan с аниме и мультипликацией. Канал приобретет права на трансляцию анимации из Японии, Китая, Кореи и США, при этом многие картины покажут в России впервые. Позднее программу могут разнообразить и отечественным контентом в жанре fantastic animation.