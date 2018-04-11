В субботу, 14 апреля, в торговом центре «Vegas Крокус Сити» откроют Дворец бракосочетания.

Помимо главного зала, в новом ЗАГСе расположат комнаты жениха и невесты, а также зону для проведения фотосессий.

«Интересным новшеством станет онлайн-трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени, что позволит увидеть важное для молодоженов событие родственникам и гостям, не имеющим возможности присутствовать на нем лично», — рассказала глава подмосковного управления ЗАГС Елена Филатова.

Источник: агентство «Москва»