Сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг лучших российских авиакомпаний на основании почти 35 тысяч отзывов пассажиров.

Место Авиакомпания Оценка

«Аэрофлот» 9,11

«Россия» 9,04

S7 Airlines 8,87

«Аврора» 8,83

«Ямал» 8,71

Nordstar 8,47

Red Wings 8,17

Utair 7,96

Ural Airlines 7,83

Nordwind Airlines 7,8

Также в список попали лоукостер «Победа» и уже прекратившая свою деятельность компания «ВИМ-Авиа».

По данным специалистов, «Аэрофлот» ценят за комфорт и надежность, «Россию» — за прекрасных пилотов и мягкие посадки, а S7 — за отличное соотношение между ценой и качеством.

В целом пассажиры часто жаловались на задержки и тесноту, а наибольшее число нареканий вызывало бортовое питание.

Источник: представители «Туту.ру»