Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о блокировках сайтов, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию россиян.

Гражданский кодекс и раньше допускал удаление порочащих данных по иску пострадавшего. Новые поправки вводят механизм для исполнения судебных решений. Если ресурс, распространивший информацию, не удалит ее по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту.

«В первом чтении речь шла об удалении информации, распространенной на различных сайтах, на втором чтении поправки сделали — распространяемой. То есть не только те сайты будут заблокированы, на которых что-то разместили, может быть даже и правдивую, но не понравившуюся власть предержащим, которые имеют большие связи и хорошо общаются с судейским сообществом, но тем не менее, а теперь все будет полностью заблокировано», — раскритиковал документ депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«Сначала устраивают пир во время чумы — возят собачек на частных самолетах за границу, покупают недвижимость, — а потом требуют стереть это все из интернета», — добавил парламентарий, намекая на расследования ФБК, в частности, о стоимости авиаперелетов корги вице-премьера Игоря Шувалова.

Теперь законопроект предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: Regnum