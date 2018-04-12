Роскомнадзор направил руководству YouTube запрос с требованием прокомментировать информацию о незаконном сборе персональных данных детей, не достигших 14 лет.

Ранее западные СМИ рассказали об обвинениях правозащитных организаций в адрес видеохостинга. «Google получил значительную прибыль от сбора и использования персональных данных детей на YouTube. Их нелегальный сбор происходит в течение многих лет и затронул десятки миллионов американских детей», — говорится в обращении правозащитников в Федеральную торговую комиссию США.

По правилам хостинга, на YouTube могут зарегистрироваться только пользователи старше 13 лет. Однако родители позволяют детям пользоваться своими аккаунтами из-за большого количества детского контента на сервисе. Кроме того, многие дети скрывают свой возраст для регистрации на сайте, отметили правозащитники.

В случае подтверждения обвинений Роскомнадзор просит YouTube сообщить о мерах, принимаемых для соблюдения условий использования хостинга и закона «О персональных данных».

Источник: агентство «Москва»