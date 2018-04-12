Сбербанк сообщил об отсутствии чрезмерного спроса на иностранную валюту со стороны россиян на фоне обвала курса рубля из-за американских санкций.

«Мы не фиксируем никаких признаков ажиотажного спроса на валюту», — заявил «РБК» заместитель председателя правления банка Александр Морозов. По его словам, вчера физические лица купили в Сбербанке иностранной валюты на 96 миллионов долларов, при этом продали на 112 миллионов долларов. «Налицо нетто-продажа валюты со стороны населения», — отметил Морозов.

В свою очередь, в Райффайзенбанке заметили увеличение количества операций с наличной иностранной валютой. При этом речь идет как о покупке, так и о продаже.

Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года. Аналитики связывают обвал стоимости рубля с санкциями, которые США ввели против семи российских олигархов и 17 чиновников из «кремлевского списка». Тем временем стоимость нефти Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 73 доллара.



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Источник: «РБК»