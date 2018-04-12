Социологи «Левада-центра» выяснили, что за последние пять лет доля граждан, считающих Россию передовой космической державой, выросла почти вдвое.

61 % россиян считают страну

космическим лидером

В 2013 году это мнение разделяли лишь треть респондентов (35 %).

Каждый восьмой назвал космическим лидером США (13 % против 31 % в 2013 году). Еще 4 % опрошенных отдали первенство Китаю (против 9 % в 2013 году), и только 1 % — Евросоюзу (против 6 %).

Между тем о запуске в космос американской ракеты Falcon Heavy знают более трети россиян (38 %). Из них 2 % смотрели прямую трансляцию события.

В феврале компания SpaceX Илона Маска запустила самую тяжелую ракету-носитель в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту. Два ускорителя ракеты успешно вернулись на Землю, однако первая ступень разбилась при попытке сесть на платформу в Атлантическом океане. Можно ли украсть «Теслу» из космоса, читайте в материале The Village.

Источник: «Левада-центр»