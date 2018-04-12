Учащихся восьмых классов московских школ начнут в обязательном порядке проверять на употребление наркотических и психотропных веществ.

В департаменте региональной безопасности отметили, что пилотный проект по выявлению случаев употребления наркотиков среди восьмиклассников дал положительные результаты. Ранее тестирование проводилось среди учеников десятых классов и студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций.

В прошлом году в Москве провели почти 50 тысяч профилактических осмотров в 601 учебном учреждении, по результатам которых выявили 29 детей, употребляющих наркотики.

В марте стало известно, что Национальный научный центр наркологии создает вакцину, препятствующую формированию зависимости от опиатов. В случае успешного прохождения испытаний препарат предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании.

Источник: ТАСС