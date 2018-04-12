По случаю Дня космонавтики «Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян с марта 2017-го по март 2018 года и выяснил, какими планетами они интересуются чаще всего.

Место Планета Популярность, %

Марс 100

Венера 95

Плутон 94

Юпитер 93

Сатурн 93

Нептун 93

Уран 90

Меркурий 85

Также россиян интересует, какие планеты успел посетить человек, на какой из них самые высокие горы и где, помимо Земли, есть жизнь. Кроме того, встречаются запросы о планете, на которой родился Супермен или где побывал Маленький принц.

Источник: «Яндекс»