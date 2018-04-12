Какими планетами россияне интересуются чаще всего
По случаю Дня космонавтики «Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян с марта 2017-го по март 2018 года и выяснил, какими планетами они интересуются чаще всего.
Место
Планета
Популярность, %
Марс
100
Венера
95
Плутон
94
Юпитер
93
Сатурн
93
Нептун
93
Уран
90
Меркурий
85
Также россиян интересует, какие планеты успел посетить человек, на какой из них самые высокие горы и где, помимо Земли, есть жизнь. Кроме того, встречаются запросы о планете, на которой родился Супермен или где побывал Маленький принц.
Источник: «Яндекс»
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