По случаю Дня космонавтики «Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян с марта 2017-го по март 2018 года и выяснил, какими планетами они интересуются чаще всего.

Место

Планета

Популярность, %

Марс

100

Венера

95

Плутон

94

Юпитер

93

Сатурн

93

Нептун

93

Уран

90

Меркурий

85

Также россиян интересует, какие планеты успел посетить человек, на какой из них самые высокие горы и где, помимо Земли, есть жизнь. Кроме того, встречаются запросы о планете, на которой родился Супермен или где побывал Маленький принц.

Источник: «Яндекс»