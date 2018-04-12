Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в третьей декаде апреля в Москву придет 20-градусное тепло.

По словам метеоролога, днем в пятницу и субботу температура будет на уровне 10–13 градусов, опускаясь ночью до нулевой отметки, а в понедельник воздух прогреется до 15–18 градусов.

Также Вильфанд отметил, что в мае в европейской части России будет существенно теплее, чем в прошлом году. Синоптики ожидают температурный фон около или выше нормы. «Но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — отметил эксперт.

Источник: агентство «Москва»