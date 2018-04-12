Между Москвой и Химками запустят регулярное сообщение на скоростных лодках. Водный маршрут станет альтернативой пешеходному мосту, о котором просили местные жители.

Остановок на маршруте будет три: причал у северного речного вокзала в Москве, пристань в яхт-клубе «Маяк» в старых Химках и микрорайон Левобережный.

Яхт-клуб и Речной вокзал готовы открыть причалы уже к 1 мая. Однако в Левобережном соответствующей инфраструктуры пока нет. Помимо причала в микрорайоне появится перехватывающая парковка, которая свяжет остановку водного транспорта с маршрутами автобусов.

Сейчас у жителей Левобережного района уходит более получаса, чтобы посетить Старые Химки. Например, добраться до парка имени Льва Толстого можно только через МКАД. Лодки на подводных крыльях вместимостью более 60 человек доставят пассажиров из Химок в Москву за пять минут.

Ранее The Village объяснял, как устроена речная навигация в Москве. В этом году прогулочные суда начнут работу 24 апреля.

Источник: РИА «Новости»