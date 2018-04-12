Политик Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина. Оппозиционер предложил россиянам присоединиться к акции его штаба или же организовать собственную.

По словам Навального, акции направлены «против коррупции, бедности, установления монархии, неравенства, цензуры, беззакония и блокировки Telegram».

«5 мая — выходной день. Мы подадим заявки во многих городах и надеемся, что найдутся люди, готовые сделать это без нас там, где нет наших штабов. Это полностью законные заявки на мирные акции. Чаще всего в те же места, где сама власть будет проводить акции 1 мая», — говорится в блоге оппозиционера.

Источник: Алексей Навальный