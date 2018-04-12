Российская платежная система «Мир» в этом году запустит сервис бесконтактной оплаты, рассказал гендиректор компании Владимир Комлев.

«Мир Pay» будет доступен для телефонов, поддерживающих технологию беспроводной связи NFC и работающих на Android.

«C Android и Apple Pay, как собственниками своих технологий и своего “кошелечного решения”, переговоры ведутся. Но мы понимаем, что они могут затянуться», — объяснили в компании решение создать сервис самостоятельно.

Бесконтактную оплату для смартфонов, базирующихся на iOS, сделать без вмешательства Apple не получится, отметили в «Мире», добавив, что сейчас ведут переговоры с компанией.

Источник: «Говорит Москва»