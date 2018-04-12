В павильоне «Космос» на ВДНХ после двух лет реставрации открылся центр «Космонавтика и авиация».

На площади более 15 тысяч квадратных метров находится 120 образцов летательной и космической техники. Некоторые экспонаты изготовили специально для центра.

В «Космосе» запустят три образовательных проекта — детский, молодежный и «Кулибин про космос», а также шесть познавательных зон: 3D-моделирования и печати, инженерный детский сад, мастерскую-атмосферу, зону испытаний и лекторий. Помимо этого можно посетить выставку в музейной части и зал Славы о подвигах отечественных космонавтов.

С 13 по 15 апреля на фасаде павильона будут транслировать театральное аудиовизуальное шоу при участии артистов французского воздушного театра Motus Modules.

The Village собрал фотографии с открытия обновленного центра.

Публикация от Kamila Tinchurina (@kamila_tn7) 12 Апр 2018 в 8:55 PDT

Публикация от Natalia Morozova (@nataliamorozova1725) 12 Апр 2018 в 7:43 PDT

Публикация от Мама Кирилла&Марии (@shishlova_juliya) 12 Апр 2018 в 7:18 PDT

Публикация от Yakov Feldman (@wevedoneit) 12 Апр 2018 в 7:43 PDT

Публикация от Александр Поклад (@alexpoklad90) 12 Апр 2018 в 7:34 PDT

Публикация от Ksu (@yagius) 12 Апр 2018 в 8:43 PDT

Публикация от Yura Kuzmich (@dzenbuddist) 12 Апр 2018 в 8:53 PDT

Публикация от Антон Молев (@antonmolev) 12 Апр 2018 в 5:43 PDT