Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ
В павильоне «Космос» на ВДНХ после двух лет реставрации открылся центр «Космонавтика и авиация».
На площади более 15 тысяч квадратных метров находится 120 образцов летательной и космической техники. Некоторые экспонаты изготовили специально для центра.
В «Космосе» запустят три образовательных проекта — детский, молодежный и «Кулибин про космос», а также шесть познавательных зон: 3D-моделирования и печати, инженерный детский сад, мастерскую-атмосферу, зону испытаний и лекторий. Помимо этого можно посетить выставку в музейной части и зал Славы о подвигах отечественных космонавтов.
С 13 по 15 апреля на фасаде павильона будут транслировать театральное аудиовизуальное шоу при участии артистов французского воздушного театра Motus Modules.
The Village собрал фотографии с открытия обновленного центра.
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