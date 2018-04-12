Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Блокировка Telegram
Роскомнадзор попросил Таганский районный суд Москвы немедленно заблокировать мессенджер Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Дело рассмотрят завтра, 13 апреля. В качестве третьей стороны на слушание привлекут ФСБ. Представители Telegram на предварительное заседание не явились. По их словам, они не получали уведомлений о беседе.
Принудительная проверка на наркотики
Московских восьмиклассников начнут в обязательном порядке проверять на употребление наркотических и психотропных веществ. Такое решение департамент региональной безопасности принял после положительных результатов пилотного проекта.
Билборды Гринписа против пакетов «Пятерочки»
Гринпис установил у супермаркета «Пятерочка» в Москве три рекламных щита с текстами «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, Пятерочка?». Так активисты хотят обратить внимание на «безответственное поведение» ретейлера, продающего пластиковые пакеты, которые «загрязняют природу и губят животных».
Удаление порочащей информации
Госдума одобрила законопроект о блокировке сайтов, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию россиян. Если ресурс не удалит информацию по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту. Теперь документ рассмотрят Совет Федерации и президент.
Фальсификат в соцучреждениях
Россельхознадзор сообщил о значительной доле фальсификата среди продуктов в школах, больницах, роддомах и домах престарелых. Чаще всего нарушения выявляют в молочной продукции, однако претензии есть также к качеству мяса и круп. Ведомство проинформировало о проблеме Роспотребнадзор, а также попросило ФАС внести изменения в систему госзакупок, несовершенства в которой и считают причиной фальсификата в соцучреждениях.
Закрытие свалки «Лесная»
Арбитражный суд Московской области постановил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Лесная» под Серпуховом. Ранее иск к компании «Скайвэй», управляющей свалкой, подали местные власти из-за превышения квоты на ввоз мусора.
Митинг против «царя»
Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина. Россиянам предлагают выйти на улицы «против коррупции, бедности, установления монархии, неравенства, цензуры, беззакония и блокировки Telegram».
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