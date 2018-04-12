Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор попросил Таганский районный суд Москвы немедленно заблокировать мессенджер Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Дело рассмотрят завтра, 13 апреля. В качестве третьей стороны на слушание привлекут ФСБ. Представители Telegram на предварительное заседание не явились. По их словам, они не получали уведомлений о беседе.

Принудительная проверка на наркотики

Московских восьмиклассников начнут в обязательном порядке проверять на употребление наркотических и психотропных веществ. Такое решение департамент региональной безопасности принял после положительных результатов пилотного проекта.

Билборды Гринписа против пакетов «Пятерочки»

Гринпис установил у супермаркета «Пятерочка» в Москве три рекламных щита с текстами «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, П​ятерочка?». Так активисты хотят обратить внимание на «безответственное поведение» ретейлера, продающего пластиковые пакеты, которые «загрязняют природу и губят животных».

Удаление порочащей информации

Госдума одобрила законопроект о блокировке сайтов, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию россиян. Если ресурс не удалит информацию по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту. Теперь документ рассмотрят Совет Федерации и президент.

Фальсификат в соцучреждениях

Россельхознадзор сообщил о значительной доле фальсификата среди продуктов в школах, больницах, роддомах и домах престарелых. Чаще всего нарушения выявляют в молочной продукции, однако претензии есть также к качеству мяса и круп. Ведомство проинформировало о проблеме Роспотребнадзор, а также попросило ФАС внести изменения в систему госзакупок, несовершенства в которой и считают причиной фальсификата в соцучреждениях.

Закрытие свалки «Лесная»

Арбитражный суд Московской области постановил закрыть полигон твердых бытовых отходов «Лесная» под Серпуховом. Ранее иск к компании «Скайвэй», управляющей свалкой, подали местные власти из-за превышения квоты на ввоз мусора.

Митинг против «царя»

Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина. Россиянам предлагают выйти на улицы «против коррупции, бедности, установления монархии, неравенства, цензуры, беззакония и блокировки Telegram».