Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин призвал москвичей и петербуржцев исповедоваться в ближайшие дни. Об этом священник заявил в своем Facebook на фоне обострившегося конфликта с США. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию, что направит в Сирию ракеты.

Кроме того, комментируя переговоры с американцами по Сирии, Чаплин отметил, что «главное — не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире» и ответить США.

Главное же — нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет всеволод чаплин, протоиерей Русской православной церкви

Затем Чаплин добавил к сказанному раньше: «Похоже, Трамп сдает назад — и никакого удара не будет. А с крупными городами России все равно что-то делать придется — кислотная пена мешает жить стране».

Источник: Всеволод Чаплин