«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США из-за отсутствия виз у экипажей.

«У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — ответил представитель перевозчика на сообщения СМИ. Ранее в Telegram-канале Mash утверждалось, что посольство США отказывает пилотам и стюардам в продлении и выдаче виз, а срок еще действующих документов персонала истечет к лету.

В декабре 2017 года источник в «Аэрофлоте» говорил, что существует общая проблема с визами для жителей России, в том числе и для экипажей. Тогда компания предупреждала, что это может привести к срыву рейсов.

The Village уже рассказывал, как россияне теперь получают визы США.

Источник: «РБК»