Московский зоопарк откроет центр реабилитации для белых медвежат, оставшихся в дикой природе без родителей из-за браконьеров или экологических проблем.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что размещать животных планируется под Волоколамском, куда свезут со всей страны детенышей в возрасте до двух лет. Там им окажут ветеринарную помощь и лечение, после чего повзрослевшего медвежонка отдадут в один из зоопарков России.

«Сейчас в нашем зоопитомнике живут две „потеряшки“ и еще максимум двоих мы можем принять. Но детенышей может быть больше. Поэтому у нас объявлен аукцион на разработку проекта центра реабилитации для белых медведей», — объяснили в столичном зоопарке.

При этом взрослых медведей, которые уже не способны к размножению, перевезут в зоопарки без опыта экспонирования медведей при условии, что там будут необходимые вольеры, а сотрудники пройдут обучение.

Источник: «Москва»