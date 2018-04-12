Самой высокооплачиваемой профессией в Москве и регионах по итогам начала 2018 года стала профессия программиста, следует из исследования портала HeadHunter. Дальше в рейтинге идут менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

Ежемесячный доход программистов в Москве составил 100–110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 80 до 100, а в регионах — около 60–70. Аналогичные зарплаты оказались у системных администраторов и внутренних аудиторов. Однако в регионах этот показатель снижается до 40–50 тысяч рублей. Зарплаты менеджеров по развитию бизнеса во всех городах России колеблются в диапазоне от 60 до 70 тысяч рублей.

Меньше всего, согласно докладу, получают уборщики — 20–30 тысяч независимо от региона, а также официанты, кухонные работники, грузчики, кладовщики и продавцы. Доход представителей этих профессий в России не превышает 40 тысяч. В целом же в этом году зарплаты продолжили расти. Увеличение на 1–2 % показали почти все профессии.

Рекрутинговое агентство Pruffi добавило к самым высокооплачиваемым профессиям по версии HeadHunter руководителей в сфере продаж, специалистов по оптимизации бизнес-процессов и информационной безопасности.

Специалисты объясняют, что размер дохода и его рост определяются запросами бизнеса и количеством предложений на рынке. «В России существует абсолютная нехватка технических специалистов в сегменте компьютерной разработки. По разным оценкам компаний и Минтруда, нам не хватает от миллиона до трех миллионов IT-специалистов в самом широком смысле слова. Поэтому их попадание в список самых оплачиваемых профессий не является ничем из ряда вон выходящим», — комментирует результаты исследования управляющий партнер компании Odgers Berndston Роман Тышковский.

Источник: «РБК»