«Аэроэкспресс» запустил новые тарифы «Федеральный» и «Федеральный. Семья & Друзья».

Предложения особенно актуальны для тех, кто находится в Москве проездом, считают в компании. Тариф действует на проезд по маршруту «аэропорт — город — аэропорт». Купить такой билет в Москве нельзя.

Стоимость билета по тарифу «Федеральный» на одного составляет 850 рублей. Групповой тариф «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитан на проезд трех человек и стоит 1 500 рублей. Для каждого пассажира билет обойдется в 250 рублей. При этом воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней после первого прохода через турникет в аэропорту.

С 12 апреля билеты по новым тарифам можно приобрести у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа.

На днях «Аэроэкспресс» открыл продажу по групповым тарифам «Семья & друзья».

Источник: «Аэроэкспресс»