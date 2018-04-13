В выходные в связи с ремонтными работами в Москве перекроют движение по Фрунзенской набережной.

Работы начнутся в ночь на субботу, 14 апреля, и завершатся к 03:00 в понедельник, 16 апреля. Для движения будет закрыт участок от Крымского моста до Хамовнического Вала. В качестве альтернативного маршрута автомобилистам предлагают использовать Комсомольский проспект. Также открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.

Во время ремонта на набережной уложат новое бесшовное дорожное покрытие без продольных и поперечных спаек. В столичном департаменте ЖКХ уточняют, что такая технология позволит асфальту прослужить дольше. Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 17 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. На Фрунзенскую набережную приходятся лишь 70 тысяч квадратов.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы