Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета узнала о вмешательстве 12 средств массовой информации в выборы президента России.

В список попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время». В Совфеде подчеркивают, что рассматривались только те СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают на русском языке.

Обвинения коснулись и деятельности американской некоммерческой организации Фонд Карнеги. По мнению сенаторов, в предвыборный период фонд публиковал статьи, «откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов».

Полный список с «диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств» опубликуют в докладе о президентских выборах после инаугурации Владимира Путина.

«Включение в список Совфеда, по сути, является предупреждением для СМИ. Не исключено, что после этого, если они продолжат действовать в том же духе, они попадут в список СМИ-иноагентов», — подытожили в ведомстве.

Источник: «РБК»